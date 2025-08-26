Президентът на Тренто: Матей е тук, тренира с нас, но още не сме му отправили оферта

Мениджърът на шампиона на Италия Итас Трентино (Тренто) Бруно Да Ре говори за неприятната контузия на Даниеле Лавиа и за възможността Матей Казийски да бъде привлечен отново в тима за новия сезон.

Тежък удар сполетя шампиона на Италия Трентино Волей само дни преди началото на сезон 2025-2026: контузията на национала Даниеле Лавия постави клуба от Трентино в деликатна ситуация.

По време на тренировка във фитнес залата Лавиа падна от високо, виждайки дясната си ръка смачкана от 15-килограмов диск.

Инцидентът, описан като „абсурден“ от президента Бруно Да Ре в интервю с Якопо Мустафи за T Quotidiano, причини сериозни щети: открити фрактури, разкъсана кожа и увредени нерви и сухожилия на двата пръста на дясната му ръка, което наложи операция, продължила над 3 часа.

„Пръстите му бяха практически осакатени, експлодираха“, разказва Да Ре.

„Съотборниците, които станаха свидетели на сцената, бяха ужасени. Нямахме късмет, но можеше да е и по-лошо.“

Травмата, която се е случила при обстоятелства, които президентът нарича предотвратими, ще държи Даниеле Лавиа извън игрището поне 3 месеца, с възможно завръщане през ноември, ако всичко мине гладко.

„Това е тежък удар, много сериозен“, призна Бруно Да Ре.

„Предстои ни дълъг път, изискващ търпение и упорита работа, за да го върнем в пълна форма.“

Усложнява ситуацията липсата на застрахователно покритие от страна на Федерацията, аспект, който е оставил клуба огорчен. На технически план Трентино Волей е избрал да не преработва състава си, въпреки трудностите.

„Нямаме стотици хиляди евро за заместник на високо ниво и не е лесно да се намери такъв наличен“, обяснява президентът.

„Засега оставаме същите, работим с това, което имаме, и се опитваме да се задържим.“

Отборът, вече без Камил Рихлицки и Джулио Магалини, ще разчита на Жорди Рамон като титуляр, но възможността за включване на Матей Казийски изобщо не е изключена.

„Матей е тук, тренира с нас“, разкрива Да Ре.

„Ще поговорим с него и треньора през следващите няколко дни. Все още не сме отправили никакви оферти, нито пък той е отправил някакви искания, но не го изключваме.“

Казийски, ветеран от отбора, би могъл да бъде временно решение, въпреки ограниченията, наложени от чуждестранния му статут и плановете му да играе в България от края на октомври. Ситуацията е сложна:

„Това е кратък срок“, признава Да Ре, подчертавайки недостига на налични италианци и регулаторните ограничения за чужденци.

Опитът на Казийски обаче може да се окаже решаващ за овладяване на извънредната ситуация, докато чакаме да разберем реалното време за възстановяване на Лавиа.

Инцидентът, освен физическите щети, е оставил емоционален отпечатък върху отбора, но Трентино Волей е решен да реагира с устойчивост, фокусирайки се върху упорита работа и единство, за да се изправи пред сезон, който обещава да бъде пълен с предизвикателства.