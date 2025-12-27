Популярни
Сериозни рокади в Черно море – Виктор Йосифов спира с волейбола, има и нов треньор

  • 27 дек 2025 | 16:48
  • 1579
  • 1
След разочароващия първи дял на първенството в efbet Супер волей в лагера на Черно море бяха направени две сериозни рокади в началото на подготовката за пролетния полусезон.

Първата рокада е свързана със смяната на старши треньор на „моряците“, които до момента бяха водени от Данаил Милушев. Той е бил освободен и на негово място застава Йордан Мицин, чийто син Даниел играе за Черно море от началото на сезона.

Отделно капитанът на „моряците“ Виктор Йосифов е съобщил на своите съотборници непосредствено преди първото занимание от зимната подготовка, че напуска тима и за момента спира с волейбола. Това е сериозен удар за тима, който и без това не се намира в много добра форма и ще се бори за своето оставане в елита до края на сезона.

В средата на кампанията Черно море заема деветото място със само една победа и девет поражения и едва пет точки в своя актив. С по една победа и девет загуби са още Дунав (Русе) и Славия, като по всичко личи, че един от тези три отбора ще играе плейаут за оставане в елита със загубилия финала във Висшата лига. Директен изпадащ от efbet Супер волей този сезон няма, тъй като първенството се състой от 11 отбора, а не оригинално предвидените 12.

