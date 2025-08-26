Лудогорец продава халф в Мароко

Лудогорец е реализирал силен изходящ трансфер, пише "Мач Телеграф". Разградчани продадоха халфа Мунир Шуиар на мароканския първенец Беркан. Очаква се двата клуба да обявят сделката всеки момент.

Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия

Според отлично информирани източници, в касата на Лудогорец ще влезе солидна сума от сделката, която може да набъбне още повече заради бонуси и процент при следващ трансфер на играча.

Мунир Шуиар се върна през юни в Лудогорец, след като игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих. Френският халф дори записа мачове за "орлите" в предварителните кръгове на Шампионската лига и Лига Европа. Той бе титуляр срещу Шкендия в първия мач.