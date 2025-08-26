Популярни
Лудогорец продава халф в Мароко

  • 26 авг 2025 | 09:18
  • 1379
  • 0
Лудогорец продава халф в Мароко

Лудогорец е реализирал силен изходящ трансфер, пише "Мач Телеграф". Разградчани продадоха халфа Мунир Шуиар на мароканския първенец Беркан. Очаква се двата клуба да обявят сделката всеки момент.

Според отлично информирани източници, в касата на Лудогорец ще влезе солидна сума от сделката, която може да набъбне още повече заради бонуси и процент при следващ трансфер на играча.

Мунир Шуиар се върна през юни в Лудогорец, след като игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих. Френският халф дори записа мачове за "орлите" в предварителните кръгове на Шампионската лига и Лига Европа. Той бе титуляр срещу Шкендия в първия мач.

