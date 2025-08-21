Популярни
  3. Дуарте: Просто не бяхме достатъчно добри

  • 21 авг 2025 | 23:47
  • 430
  • 0

Халфът на Лудогорец Дерой Дуарте бе разочарован от поражението на тима с 1:2 от Шкендия в първи плейофен мач от турнира Лига Европа.

"След първия гол не натиснахме толкова, колкото трябваше. Загубихме страшно много топки. Винаги има напрежение, но днес не беше нещо по-специално. Днес просто не бяхме достатъчно добри.

Шкендия беше по-остър от нас и това бе причината да загубим. На реванша трябва да сме по-агресивни и да не губим толкова често топката", заяви халфът на "орлите".

