Дуарте: Просто не бяхме достатъчно добри

Халфът на Лудогорец Дерой Дуарте бе разочарован от поражението на тима с 1:2 от Шкендия в първи плейофен мач от турнира Лига Европа.

"След първия гол не натиснахме толкова, колкото трябваше. Загубихме страшно много топки. Винаги има напрежение, но днес не беше нещо по-специално. Днес просто не бяхме достатъчно добри.



Шкендия беше по-остър от нас и това бе причината да загубим. На реванша трябва да сме по-агресивни и да не губим толкова често топката", заяви халфът на "орлите".