  Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия

Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия

  • 25 авг 2025 | 12:59
  • 334
  • 0

Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лига Европа. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" е в четвъртък (28 август) от 20:30 часа.

"Орлите" загубиха първата среща в Северна Македония с 1:2 , което означава, че им трябва задължителна победа, за да си гарантират участие във втория по сила европейски клубен турнир.

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

"Официалната пресконференция на Лудогорец преди мача-реванш срещу Шкендия от плейофа на Лига Европа ще се проведе в сряда (27 август). Брифингът на стадион „Хювефарма Арена“ започва в 16:45 ч., като в него участие ще вземат старши треньорът Руи Мота и Кайо Видал.

Официалната тренировка на Лудогорец в сряда започва в 18:00 ч. на клубната база и ще бъде открита за медиите в първите 15 минути.

Македонският тим ще тренира на „Хювефарма Арена“ в сряда от 20:30 ч., а половин час по-рано – в 20:00 ч., треньорът Йелтон Бекири ще даде пресконференция", написаха от клуба.

