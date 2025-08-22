Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Популярни
  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 5324
  • 6

Двубоят от 6-ия кръг на efbet Лига между Берое и Лудогорец е отложен по желание на "орлите", съобщава БТА. По програма срещата трябваше да се играе на 25 август (понеделник) от 21:15 часа на стадиона в Стара Загора.

Лудогорец има важен реванш от плейофите на Лига Европа срещу северномакедонския Шкендия на 28 август в Разград, в който трябва да наваксва изоставане от 1:2 от първия мач снощи в Скопие, за да влезе в основната схема на турнира.

Старши треньорът на Берое - Виктор Басадре, пък предвижда да организира двустранна игра, за да поддържа игровата форма на футболистите си заради отложената среща. В следващия кръг заралии гостуват на друг евроучастник - Арда, в Кърджали на 1 септември, а ден по-рано Лудогорец приема Ботев (Пловдив).

