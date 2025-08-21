Популярни
  Руи Мота знае как се побеждава Шкендия

Руи Мота знае как се побеждава Шкендия

  • 21 авг 2025 | 11:53
  • 341
  • 0

За Лудогорец предстои много важен двубой от плейофите за влизане в основната схема на Лига Европа. Българският шампион има нелеко гостуване в Северна Македония на Шкендия. Тетовци няма да приемат "орлите" на своя клубен стадион, който се реновира, но очакванията са да получат солидна подкрепа от трибуните.

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота вече е побеждавал на два пъти Шкендия със своя бивш отбор Ноа през сезон 2024/25 в квалификациите на Лигата на конференциите.

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Двубоят срещу Лудогорец ще бъде под №60 в Европа за домакините. Шкендия за четвърти път достига до плейофната фаза на Лига Европа, но в трите предишни случая отборът е отстраняван от Гент, Милан и Розенборг.

Разградчани, от своя страна, ще опитат за втора поредна година да се класират за основната схема на Лига Европа. Двата отбора до момента не са се срещали помежду си.

