Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

  • 21 авг 2025 | 16:02
  • 617
  • 0
Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

Предстои много важен мач за Лудогорец от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа срещу шампиона на Северна Македония Шкендия. Един от българските играчи, носили фланелката на тетовци - Мартин Кавдански, даде специално интервю пред Sportal.bg. Опитният защитник, който в момента играе за състава на Марек, сподели очакванията си за срещата и дали Лудогорец влиза като фаворит в двубоя.

"Моето мнение е, че Лудогорец е фаворит в този мач. Въпреки че Шкендия в последните години има сериозно израстване, но историята и опитът седят зад Лудогорец. Все пак от доста години вече играят в евротурнирите и мисля, че това ще им помогне", сподели Кавдански.

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Кавдански анализира и израстването на Шкендия от престоя си в клуба досега и разкри силните страни на тима.

"Определено отборът на Шкендия е надградил за тези години, които вече не съм в отбора. Имат сериозно израстване, което е нормално с оглед на организацията и финансите, които имат. В един момент и те решиха, че с повече чужденци ще успеят, но явно видяха, че това не дава много ефект. И виждам, че в последните години са се ориентирали в млади местни футболисти. Все пак имат възможност да си позволят да вземат най-добрите футболисти от македонското първенство с няколко по-класни чужденци и последната година станаха шампиони. Според мен преходите от защита към атака са много силни на Шкендия и Лудогорец трябва да внимава точно за това. Мисля, че Шкендия ще даде възможност на Лудогорец да играе повече с топката и ще бъда една идея по-затворен. И ще използват точно тези моменти на бързи преходи, когато Лудогорец загуби топката", разкри той.

Руи Мота знае как се побеждава Шкендия
Руи Мота знае как се побеждава Шкендия

Мартин Кавдански сподели и впечатленията си от феновете на Шкендия.

"По-добре е за отбора на Шкендия да играе на стадиона в Тетово, защото той е по-малък, целият капацитет се изпълва всеки мач, но същите фенове ще бъдат и на националния стадион. Няма да го запълнят, но със сигурност ще направят една хубава и приятна атмосфера за играчите", заяви опитният бранител.

За финал на интервюто Кавдански пожела успех на Лудогорец.

"Трябва да се подкрепят българските отбори. Надявам се Лудогорец да си реши всичко още в първия мач и да продължи напред в основната фаза на Лига Европа", завърши футболистът на Марек.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес обяви групата на Левски за двубоя с АЗ Алкмаар

Веласкес обяви групата на Левски за двубоя с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 13:24
  • 5894
  • 3
Над 8000 свободни билета за Левски - АЗ Алкмаар

Над 8000 свободни билета за Левски - АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 12:54
  • 3833
  • 10
Етър представи новия си треньор

Етър представи новия си треньор

  • 21 авг 2025 | 12:44
  • 7512
  • 17
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 48424
  • 77
Руи Мота знае как се побеждава Шкендия

Руи Мота знае как се побеждава Шкендия

  • 21 авг 2025 | 11:53
  • 1302
  • 0
Футболно училище Ботев открива своя четвърти сезон

Футболно училище Ботев открива своя четвърти сезон

  • 21 авг 2025 | 11:28
  • 1329
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 48424
  • 77
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 10074
  • 41
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 27359
  • 186
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 12997
  • 46
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 9625
  • 17
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 16
  • 0