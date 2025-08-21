Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

Предстои много важен мач за Лудогорец от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа срещу шампиона на Северна Македония Шкендия. Един от българските играчи, носили фланелката на тетовци - Мартин Кавдански, даде специално интервю пред Sportal.bg. Опитният защитник, който в момента играе за състава на Марек, сподели очакванията си за срещата и дали Лудогорец влиза като фаворит в двубоя.

"Моето мнение е, че Лудогорец е фаворит в този мач. Въпреки че Шкендия в последните години има сериозно израстване, но историята и опитът седят зад Лудогорец. Все пак от доста години вече играят в евротурнирите и мисля, че това ще им помогне", сподели Кавдански.

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Кавдански анализира и израстването на Шкендия от престоя си в клуба досега и разкри силните страни на тима.

"Определено отборът на Шкендия е надградил за тези години, които вече не съм в отбора. Имат сериозно израстване, което е нормално с оглед на организацията и финансите, които имат. В един момент и те решиха, че с повече чужденци ще успеят, но явно видяха, че това не дава много ефект. И виждам, че в последните години са се ориентирали в млади местни футболисти. Все пак имат възможност да си позволят да вземат най-добрите футболисти от македонското първенство с няколко по-класни чужденци и последната година станаха шампиони. Според мен преходите от защита към атака са много силни на Шкендия и Лудогорец трябва да внимава точно за това. Мисля, че Шкендия ще даде възможност на Лудогорец да играе повече с топката и ще бъда една идея по-затворен. И ще използват точно тези моменти на бързи преходи, когато Лудогорец загуби топката", разкри той.

Руи Мота знае как се побеждава Шкендия

Мартин Кавдански сподели и впечатленията си от феновете на Шкендия.

"По-добре е за отбора на Шкендия да играе на стадиона в Тетово, защото той е по-малък, целият капацитет се изпълва всеки мач, но същите фенове ще бъдат и на националния стадион. Няма да го запълнят, но със сигурност ще направят една хубава и приятна атмосфера за играчите", заяви опитният бранител.

За финал на интервюто Кавдански пожела успех на Лудогорец.

"Трябва да се подкрепят българските отбори. Надявам се Лудогорец да си реши всичко още в първия мач и да продължи напред в основната фаза на Лига Европа", завърши футболистът на Марек.