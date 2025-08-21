Популярни
Руи Мота: Отбелязахме гол и спряхме да играем, губехме елементарно топката

  • 21 авг 2025 | 23:29
Наставникът на Лудогорец Руи Мота направи точен анализ на поражението с 1:2 от Шекндия. Португалският специалист каза, че поражението е заради многото елементарни грешки при боравенето с топката. Също така Мота допълни, че разградчани са спрели да играят след гола наДуарте, с който откриха резултата.

"Започнахме доста добре първата част на мача. Откривахме пространствата. След това отбелязахме гол и спряхме да играем - започнахме да губим елементарни топки съвсем индивидуално. Дадохме им точно това, което те искаха да получат от нас този мач.

Благодарение на бързите им крила получихме два гола след две контраатаки.

На този терен трябва да играеш опростено, за да не губиш топката елементарно, а ние направихме точно това тази вечер.

Знаете, че имаме широка скамейка, можем да си позволим да ротираме играчите. Това беше и нашата цел.

Играчите, които вялзоха, създадоха няколко шанса за гол. Но тук не става въпрос за индивидуалистите, а за целия отбор - борим се заедно, губим заедно.

Става въпрос за това как отговаряш на проблемите. Когато не печелиш, настроението е понижено. Трябва да се вдигнем. Контраатаките бяха техният план. Загубихме две лесни топки и след техните контраатаки допуснахме два гола", каза Мота.

