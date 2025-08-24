Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец към Марселиньо: Ти остави своята следа като истинска легенда на клуба и вдъхновение за поколенията

Лудогорец към Марселиньо: Ти остави своята следа като истинска легенда на клуба и вдъхновение за поколенията

  • 24 авг 2025 | 17:21
  • 504
  • 1

Лудогорец честити рождения ден на Марселиньо. Една от легендите на “орлите” навършва 41 години, а от клуба излязоха със специален пост в социалните мрежи.

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Ето какво пишат от Лудогорец:

Честит рожден ден, Марселиньо!

Лудогорец винаги ще помни твоята магия на терена, незабравимите ти голове и голямото ти сърце. Ти остави своята следа като истинска легенда на клуба и вдъхновение за поколенията. Пожелаваме ти много здраве, щастие и успехи в личния и професионалния живот. Нека всеки нов ден ти носи радост и гордост, както ти ни подари безброй поводи за радост през годините.

Завинаги един от нас!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сватбен подарък – победа за вторият капитан на Сливнишки герой

Сватбен подарък – победа за вторият капитан на Сливнишки герой

  • 24 авг 2025 | 13:45
  • 756
  • 0
Похвали за Анди Краев в Израел

Похвали за Анди Краев в Израел

  • 24 авг 2025 | 12:57
  • 1423
  • 1
Кметът на Добрич: До три месеца осветлението на стадиона ще бъде готово

Кметът на Добрич: До три месеца осветлението на стадиона ще бъде готово

  • 24 авг 2025 | 12:44
  • 1496
  • 4
Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

  • 24 авг 2025 | 12:32
  • 1878
  • 5
ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 12:26
  • 7950
  • 18
Георги Иванов и Бойко Борисов присъстваха на първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич

Георги Иванов и Бойко Борисов присъстваха на първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич

  • 24 авг 2025 | 11:41
  • 11297
  • 39
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Ботев (Враца), страхотна атмосфера в Добрич

Добруджа 0:1 Ботев (Враца), страхотна атмосфера в Добрич

  • 24 авг 2025 | 17:44
  • 2229
  • 3
Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 20294
  • 197
Аморим отново залага на Байъндър, Онана и Шешко са на пейката (съставите)

Аморим отново залага на Байъндър, Онана и Шешко са на пейката (съставите)

  • 24 авг 2025 | 17:24
  • 1180
  • 5
Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

  • 24 авг 2025 | 17:48
  • 53
  • 0
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 7399
  • 17
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 6173
  • 6