Лудогорец към Марселиньо: Ти остави своята следа като истинска легенда на клуба и вдъхновение за поколенията

Лудогорец честити рождения ден на Марселиньо. Една от легендите на “орлите” навършва 41 години, а от клуба излязоха със специален пост в социалните мрежи.

Ето какво пишат от Лудогорец:

Честит рожден ден, Марселиньо!

Лудогорец винаги ще помни твоята магия на терена, незабравимите ти голове и голямото ти сърце. Ти остави своята следа като истинска легенда на клуба и вдъхновение за поколенията. Пожелаваме ти много здраве, щастие и успехи в личния и професионалния живот. Нека всеки нов ден ти носи радост и гордост, както ти ни подари безброй поводи за радост през годините.

Завинаги един от нас!