Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл и Ливърпул се изправят един срещу друг тази вечер в 22:00 часа в среща от 2-рия кръг на Премиър лийг. Двата тима имат своите амбиции и очакваме нажежен сблъсък на "Сейнт Джеймсис Парк".

Ливърпул стартира сезона с убедителен успех с 4:2 над Борнемут в първия кръг. Шампионите не крият амбицията си отново да се окичат със златните медали, а именно в такива сблъсъци те трябва да докажат, че имат силите да го сторят.

Нюкасъл пък имаше проблеми на старта на кампанията и врътна нулево реми с Астън Вила. Очевидно е, че отборът изпитва трудности в атака, а една от причините за това е именно... Ливърпул.

Двата клуба имат закачка помежду си на трансферния пазар. Мърсисайдци първо измъкнаха под носа на "свраките" желаният от тях Юго Екитике. Сега обаче от "Анфийлд" опитват да вземат в редиците си и голмайстора на Нюкасъл Александър Исак. Те обаче не успяха да се споразумеят с "джордитата" и това накара нападателя да обяви бойкот, като в момента ситуацията е патова. Това обаче само ще налее масло в сблъсъка тази вечер.

В състава на домакините единственият липсващ за днешния мач ще бъде именно Исак. Мениджърът Еди Хау вече обяви това. Иначе той ще може да разчита на всички останали свои играчи, включително и на новото попълнение Джейкъб Рамзи.

В Ливърпул пък добрата новина е завръщането на Райън Гравенберх, който пропусна първия мач заради наказание. Лашата обаче е свързана с Джереми Фримпонг, който отпада от сметките заради контузия на бедрото. Това може да създаде проблеми на Арне Слот, тъй като и Конър Брадли не е напълно възстановен и участието му в мача е под въпрос.

Нюкасъл напоследък се оказва доста корав орех за Ливърпул. Последната им среща за първенство завърши при резултат 3:3. "Свраките" пък победиха мърсисайдци на финала за "Карабао Къп".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages