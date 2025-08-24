Еди Хау: Трябва да внимаваме с Екитике

Популярни
  • 24 авг 2025 | 02:02
  • 114
  • 0
Мениджърът на Нюкасъл Юнайтед Еди Хау предупреди защитниците в тима да внимават много с нападателя на Ливърпул Юго Екитике. Двата отбора се срещат в понеделник в последния мач от втория кръг във Висшата лига, а френският таран на мърсисайдци вече наниза две попадения при дебюта си срещу Борнемут преди седмица.

"Няма никакво съмнение, че отдавна симпатизирам на Юго. Той разполага с отлични качества и ги показа още в първия си мач във Висшата лига. Неговият дебют срещу Борнемут бе наистина силен. Той разполага с много добро движение, интелигентен е, може да работи във въздуха, а освен това вкарва и с двата крака. Нашата задача е да опазим, защото той ще бъде заплаха за всички защити тази година", каза Хау на пресконференцията преди мача.

Хау направи опит да вземе Екитике от Айнтрахт Франкфурт по-рано през лятото, но не успя. Все пак до момента "свраките" подсилиха състава си с Антони Еланга, Аарън Рамсдейл, Малик Тиау и Джейкъб Рамзи. Според пресата в Англия те опитват да вземат още Йоан Уиса от Брентфорд и Йорген Странд Ларсен от Уулвърхямптън.

"Всеки трансферен прозорец има успехи и неуспехи. Усещането сега е, че неуспехите ни са повече, но постигнахме и някои успехи. Играчите, които взехме, са много добри и ще обогатят състава ни. Има я обаче и ситуацията с Александър Исак, която трябва да разрешим, така че ще бъда щастлив да видя затварянето на трансферния прозорец, за да можем да се фокусираме изцяло върху мачовете", добави Хау.

Снимки: Gettyimages

