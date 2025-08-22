Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Киеза не иска да си ходи от Ливърпул

Киеза не иска да си ходи от Ливърпул

  • 22 авг 2025 | 02:57
  • 271
  • 0

Италианският национал Федерико Киеза е заявил на ръководството и треньорският щаб на Ливърпул, че иска да остане в клуба и да се пребори за титулярно място, съобщават на Острова. Офанзивният футболист имаше труден първи сезон, но въпреки това вдигна шампионската купа с “червените”.

Киеза реализира важен гол за тима си при успеха с 4:2 над Борнемут в първия кръг от настоящата кампания в Премиър лийг.

Футболистът, който дойде в Ливърпул от Ювентус, рядко получаваше шансове за изява и в последните месеци излезе информация, че се очаква да се завърне в родината си.

Сега обаче нещата изглежда са напът да завият в съвсем различна посока, за коеот загатна не друг а самият мениджър на Ливърпул Арне Слот.

“Виждам тотално различен Федерико в сравнение с голяма част от миналия сезон. Всичко опира до това да остане здрав, както е в момента. Мисля, че той се намира в много по-добра позиция, както всички виждаме. Когато имахме нужда от гол и погледнах нашата резервна скамейка, видях само него и Рио, 16-годишен, като атакуващи опции. Въпреки че Рио се справи отлично в предсезонната подготовка, за мен нормалният избор бе да вкарам Киеза и той се отплати”, заяви Слот.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 11602
  • 0
Палас зарадва “Селхърст Парк” в историческия европейски мач

Палас зарадва “Селхърст Парк” в историческия европейски мач

  • 22 авг 2025 | 01:23
  • 683
  • 0
Шелбърн ликува в битката между представителите на Ирландия и Северна Ирландия

Шелбърн ликува в битката между представителите на Ирландия и Северна Ирландия

  • 22 авг 2025 | 00:58
  • 454
  • 0
Страсбург и Брьондби не си вкараха

Страсбург и Брьондби не си вкараха

  • 22 авг 2025 | 00:36
  • 465
  • 0
Брага си свърши работата още при гостуването си в… Португалия

Брага си свърши работата още при гостуването си в… Португалия

  • 22 авг 2025 | 00:27
  • 933
  • 0
Арменци разбиха Йеленкович и Олимпия

Арменци разбиха Йеленкович и Олимпия

  • 22 авг 2025 | 00:19
  • 537
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 169124
  • 936
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 78522
  • 145
Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

  • 21 авг 2025 | 23:39
  • 15593
  • 41
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 35422
  • 29
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 23:41
  • 21673
  • 1
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 11602
  • 0