Киеза не иска да си ходи от Ливърпул

Италианският национал Федерико Киеза е заявил на ръководството и треньорският щаб на Ливърпул, че иска да остане в клуба и да се пребори за титулярно място, съобщават на Острова. Офанзивният футболист имаше труден първи сезон, но въпреки това вдигна шампионската купа с “червените”.

Киеза реализира важен гол за тима си при успеха с 4:2 над Борнемут в първия кръг от настоящата кампания в Премиър лийг.

Футболистът, който дойде в Ливърпул от Ювентус, рядко получаваше шансове за изява и в последните месеци излезе информация, че се очаква да се завърне в родината си.

Сега обаче нещата изглежда са напът да завият в съвсем различна посока, за коеот загатна не друг а самият мениджър на Ливърпул Арне Слот.

“Виждам тотално различен Федерико в сравнение с голяма част от миналия сезон. Всичко опира до това да остане здрав, както е в момента. Мисля, че той се намира в много по-добра позиция, както всички виждаме. Когато имахме нужда от гол и погледнах нашата резервна скамейка, видях само него и Рио, 16-годишен, като атакуващи опции. Въпреки че Рио се справи отлично в предсезонната подготовка, за мен нормалният избор бе да вкарам Киеза и той се отплати”, заяви Слот.

"A totally different Federico now than last season"



Arne Slot on the impact Federico Chiesa's can have on Liverpool this season 🔴 pic.twitter.com/P1gc9YxBJX — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 21, 2025