  Слот: Киеза е напълно променен в сравнение с миналия сезон

• 24 авг 2025 | 01:42

  • 24 авг 2025 | 01:42
  • 130
  • 0
Слот: Киеза е напълно променен в сравнение с миналия сезон

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот похвали нападателя Федерико Киеза преди гостуването на Нюкасъл в понеделник от втория кръг на Висшата лига на Англия.

Точно Киеза бе героят за мърсисайдци при успеха с 4:2 над Борнемут на старта на кампанията. Италианецът влезе от пейката и вкара победното попадение за 3:2 малко преди изтичането на редовното време, а според Слот причината за това е, че е успял да се превърне в "напълно различен" играч спрямо този от миналия сезон.

През предходната кампания, която бе първа за Киеза на "Анфийлд", той изигра само 14 мача и започна като титуляр в само един.

"Виждам един напълно различен Федерико спрямо предходния сезон. Но това е нормално, защото той пропусна цялата подготовка и не можеше да свикне с ритъма на Висшата лига. Сега, когато е наличен в повече мачове, ще има повече възможности да остави отпечатъка си в тях. Важното е да бъде здрав, както е сега", коментира Слот и добави, че италианецът е една от водещите опции за атаката му", коментира Слот.

Снимки: Gettyimages

