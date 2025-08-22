Силна Стилияна Николова и през втория ден в Рио

Стилияна Николова се представи силно във втория ден и води в класирането след изпълненията с бухалки и с лента след първите два потока в квалификациите на 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, а Ева Брезалиева е седма до момента.

Абсолютната европейска шампионка за 2024 Николова показа стабилна игра и с актив от 88.800 (29.350 на обръч, 29.400 на топка, 30.050 на бухалки и 29.050 на лента, сумират се трите най-високи резултата от квалификацията), оглави квалификацията за финала на индивидуалния многобой утре. Първите 18 от пресявките ще спорят за отличията в петък.

Възпитаничката на Валентина Иванова е с два първи по сила оценки - 30.050 (трудност 14.000; артистичност 8.350; изпълнение 7.700) на бухалки и 29.050 точки (12.500; 8.150; 8.400) на лента. Тя почти сигурно ще бъде финалистка на тези уреди и ще играе на четирите финала в неделя, след като вчера си осигури място на тези на обръч и на топка.

Ева Брезалиева също показа своята класа на килима в "Parque Olímpico" и с 83.350 (28.150 на обръч, 27.350 на топка, 27.200 на бухалки и 27.850 на лента) заема временното седмо място в квалификацията. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е с 14-и резултат на бухалки 27.200 (12.600; 7.700; 6.900) на бухалки и трети на лента с 27.850 (11.900; 7.900; 8.050).

Съдия за България на това състезание е Филипа Филипова, която днес е в панела за трудност с тяло на бухалки.

Предстоят съчетанията от потоци C и D, след което ще станат ясни финалистките в многобоя и на отделните уреди.