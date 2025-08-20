Популярни
  • 20 авг 2025 | 23:26
Стилияна Николова поведе в квалификациите на Световното, Ева Брезалиева е осма

Стилияна Николова поведе след изпълненията с обръч и с топка след първите два потока в квалификациите на 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, а Ева Брезалиева е осма до момента.

Николова игра много силно и с актив от 58.750 точки (29.350 на обръч и 29.400 на топка) оглави класирането за индивидуалния многобой. Първите 18 грации от пресявките (сумиране на трите най-добри резултата) ще определят новият световен шампион в многобоя в петък. Възпитаничката на Валентина Иванова е с два първи по сила резултата - 29.350 (трудност 12.800; артистичност 8.350; изпълнение 8.200) на обръч и 29.400 (12.800; 8.200; 8.400) на топка. Най-добрите осем на всеки уред се класират за финалите в неделя, но Николова със сигурност ще бъде сред най-добрите осем на двата уреда.

Другата българка Ева Брезалиева стартира също стабилно и със сбор от 55.500 (28.150 на обръч и 27.350 на топка) заема временно осмо място. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е временно на осма позиция на обръч с 28.150 (12.600; 7.700; 7.900) и шеста на топка с 27.350 (12.000; 7.400; 8.000).

Втора засега е Рин Кийс (САЩ) с 57.00 точки (28.900 обръч и 28.100 топка), а трета Тахмина Икромова (Узбекистан) с 56.700 (28.400 и 28.300).

Съдия за България е Филипа Филипова, която днес изтегли бял лист и пропусна днешния състезателен ден.

Предстоят съчетанията от поток C и D, където ще играят представителките на Италия, Испания, Украйна, Германия и други, след което ще стане ясно временното класиране в първия ден на квалификацията и финалистките на обръч и на топка.

