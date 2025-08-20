Стилияна и Ева проведоха подиум тренировка преди Световното в Рио

Българките Стилияна Николова и Ева Брезалиева проведоха подиум тренировка пред започващото днес Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Националките изиграха четирите си съчетания на официалния килим, където от 18:45 часа стартират квалификациите с обръч и с топка в тяхната група В. Надпреварата започва в 15:30 часа с поток А и ще продължи до около 03:00 часа утре сутринта. Първите осем на всеки уреди се класират за финалите.

Стилияна Николова е със стартов номер 19, а Ева Брезалиева с 21-и. И двете започват със съчетание с топка.

На шампионата България ще бъде представена и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова.

Състезателки от рекордните 76 държави ще участват на Световния шампионат по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

Това е първото първенство на планетата, провеждано някога в Южна Америка, и едва второто домакинство от латиноамерикански град (първото беше Хавана (Куба) през 1971-а).

снмки: Анна Недкова, БФХГ