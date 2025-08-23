Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова грабна среброто на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро!

Възпитаничката на Валентина Иванова натрупа актив от 119.300 (28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента) и закономерно е новата световна вицешампионка! Това е първо сребърно отличие в многобоя за България от 2001, когато Симона Пейчева печели среброто в Мадрид.

Абсолютна световна шампионка стана Даря Варфоломеев от Германия с актив от 121.900. С бронза се поздрави представителката на Италия - София Рафаели със сбор от 117.950.

Съдия за България на това състезание беше Филипа Филипова.

От Българската федерация по художествена гимнастика ни по художествена гимнастика оцениха високо представянето на двете българки в Южна Америка и ги поздравиха успеха.

“Голям успех за нашите момичета и за България! Гордеем се с вас! Поздравления за целия екип, който стои зад този успех!”, написаха от Федерацията на страницата си във Facebook.



СНИМКИ: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница (Bulgarian Rhythmic Gymnastics Federation)// FACEBOOK