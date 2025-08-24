Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

България спечели още един сребърен медал от Световното първенство по художествена гимнастика в Бразилия! Нашият отбор завърши на 2-рото място след Германия, като това е второ сребро за страната ни на това първенство, след второто място на Стилияна Николова.

България събра общ сбор от 281.550 точки от представянето на двете ни индивидуални гимнастички Стилияна Николова и Ева Брезалиева, както и от днешното участие на ансамбъла ни. Победител е Германия с 286.500 точки, а третото място е за Украйна с 278.550 точки.

За съжаление ансамбълът ни остана без медал в многобоя, тъй като завърши на 6-ото място. Българките изиграха безупречно съчетанието си с ленти и завършиха с първи резултат от 27.750 точки, с който се класираха и за утрешния финал. Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева обаче допуснаха грешки в съчетанието си с топки и обръчи, където завършиха с едва 12-и резултат от 25.400 и така с общ сбор от 53.150 точки момичетата останаха на 6-ата позиция в крайното класиране.

Със златните медали се окичи отборът на Япония с актив от 55.550, домакините от Бразилия останаха на второто място със сбор от 55.250 точки, а бронзът остана за Испания с 54.750 точки.