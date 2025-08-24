Популярни
Ще продължи ли Марк Маркес победния си ход в MotoGP?

  • 24 авг 2025 | 08:00
Шесткратният световен шампион Марк Маркес се намира в най-дългата серия от поредни победи в MotoGP откакто той записа десет последователни успеха през 2014 година и днес ще се опита да удължи своята поредица.

В Гран При на Унгария испанският пилот на Дукати ще преследва своя седми пореден триумф в дълги състезания в кралския клас. Неговата серия стартира в Гран При на Арагон в среда на юни, след което той спечели още в Италия, Нидерландия, Германия, Чехия и Австрия.

Маркес ще бъде в идеалната позиция да се бори за победата на „Балатон Парк“, тъй като той ще стартира от полпозишъна. А, ако съдим по видяното във вчерашния спринт, то само лош старт може да попречи на испанеца, тъй като неговото темпо след това става непосилно за неговите съперници.

До пилота на Дукати на първата редица ще се наредят Марко Бедзеки и финиширалият втори в спринтовата надпревара Фабио Ди Джанантонио. На втората редица ще застанат Енеа Бастианини, Франко Морбидели и Фабио Куартараро, а от третия ред ще потеглят Педро Акоста, Фермин Алдегер и Лука Марини. На четвъртата редица трябваше да се наредят Жоан Мир, Алекс Маркес и Пол Еспаргаро, но по-малкият от братята Маркес ще потегли 14-ти заради наказанието, което му беше дадено след официалната тренировка в петък.

Състезанието за Гран При на Унгария, 14-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за 15:00 часа българско време днес и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

