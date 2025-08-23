Маркес се размина с хаоса в първия завой и спечели спринта в Унгария

Марк Маркес спечели своята 13 победа в 14 спринта от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира по доминантен начин в късото състезание на унгарската писта „Балатон Парк“.

Испанският пилот на Дукати стартира от полпозишъна и направи отлично потегляне, което му позволи да се размине с хаоса, който се заформи в първия завой на надпреварата. Той беше породен от тръгналия от шестото място Фабио Куартараро, който пробва много късно спиране от вътрешната страна в опита си да напредне.

🚥 LIGHTS OUT in the #TissotSprint 🚥@marcmarquez93 nails the start as Fabio Quartararo gets it all wrong at T1 😱#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/NLAo9kXKqJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

Световният шампион за 2021 година обаче прекали с агресията, което принуди няколко пилоти да изправят леко моторите си. Най-засегнат от ситуацията беше Енеа Бастианини, който дори беше ударен от Куартараро, което смъкна Звяра до дъното на класирането, но той продължи преди да отпадне в деветия завой, когато падна в опита си да изпревари Йоан Зарко.

Иначе след хаоса в първия завой втори и трети зад Маркес излязоха съотборниците във VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио и Франко Морбидели, а зад тях се нареди дуото на Хонда Лука Марини и Жоан Мир, които стартираха от дъното на топ 10. До финала първите четирима запазиха своите позиции, а Мир загуби едно място, след като беше изпреварен от Фермин Алдегер, който впоследствие притисна и Марини, но така и не успя да намери път покрай италианеца.

⚔️ @Aldeguer54 has his sights set on P4 and beyond but @luca_marini_97 has managed to keep him at bay so far! #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/ovXsWis3NL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

Световният шампион за 2020 година Мир завърши шести пред Марко Бедзеки, Алекс Маркес и Хорхе Мартин, които оформиха зоната на точките. Бедзеки беше един от губещите от хаоса в първия завой, тъй като пилотът на Априлия стартира втори, но трябваше да изправи мотора си и загуби няколко позиции.

В генералното класиране в MotoGP Марк Маркес прибави нови десет точки към своя аванс пред брат си Алекс, който вече възлиза на цели 152 точки. Тройката с пасив от цели 209 пункта оформя Франческо Баная, който финишира едва 13-ти, след като почти не напредна от 15-о си място на стартовата решетка.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария

Уикендът за Гран При на Унгария, 14-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, приключва утре със състезанието на „Балатон Парк“, което е предвидено за 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Снимки: Gettyimages