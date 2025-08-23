Алекс Маркес и Джак Милър с наказания за Гран При на Унгария

Стюардите на MotoGP наказаха Алекс Маркес и Джак Милър след инцидента, в който двамата бяха замесени в хода на вчерашната официална тренировка преди Гран При на Унгария.
Въпросният инцидент се разви в заключителната фаза на 60-минутната подготвителна сесия, когато Маркес блокира Милър, движейки се бавни върху състезателната линия в началото на обиколката. В изблик на ярост Милър, докато жестикулираше към Маркес, блокира по същия начин Франческо Баная, което се отрази на шансовете на италианеца да прогресира директно към втората фаза на квалификацията и той ще трябва да участва в първата.
Комисарите разгледаха случая и решиха да накажат Маркес и Милър с преместване с по три места назад на стартовата решетка. Наказанията на двамата ще важат само за утрешното състезание на „Балатон Парк“, но не и за спринта по-късно днес.
За по-малкия от братята Маркес това е втори пореден уикенд, в който той ще трябва да изтърпи наказание в неделния ден. Преди седмица в Австрия пилотът на Грезини Дукати трябваше да мине през дългата обиколка заради инцидент между него и Жоан Мир в Гран При на Чехия преди лятната пауза. След тази си санкция Маркес финишира едва десети на „Ред Бул Ринг“.
