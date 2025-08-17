За първи път от 2014 Марк Маркес спечели шест поредни победи в MotoGP

Популярни
  • 17 авг 2025 | 17:14
  • 566
  • 1
За първи път от 2014 година насам Марк Маркес успя да спечели шест поредни победи в MotoGP. Това стана след успеха на испанеца в днешната надпреварата за Гран При на Австрия. Преди успеха си на „Ред Бул Ринг“ пилотът на Дукати триумфира още в Арагон, Италия, Нидерландия, Германия и Чехия.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място
Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

Така Маркес регистрира своята най-успешна серия от сезон 2014 насам, когато той стартира кампанията с десет последователни победи. Освен тези десет победи, испанецът печели още три победи, за да завърши най-успешния си сезон в общо 13 триумфа.

През годините той има само още една подобна серия от повече от три поредни победи. Тя беше регистрирана през сезон 2019, когато Маркес записа пет последователни успеха в Сан Марино, Арагон, Тайланд, Япония и Австралия. През 2019 испанецът завоюва своята последна към днешна дата световна титла, а този сезон той крачи уверено към седмата си корона в кралския клас.

Снимки: Gettyimages

