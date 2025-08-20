Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

След пауза от 33 години световният шампион по мотоциклетизъм на писта се завръща е Унгария, където този уикенд ще се проведе 14-ят кръг за сезон 2025. Тук може да намерите програмата за предстоящите събития на пистата „Балатон Парк“, а всички часове са в българско време.

Петък (22 август):

10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

14:15 часа – Moto3 официална тренировка

15:05 часа – Moto2 официална тренировка

16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (23 август):

9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

11:50 часа – MotoGP квалификация

13:45 часа – Moto3 квалификация

14:40 часа – Moto2 квалификация

16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (24 август):

10:40 часа – MotoGP загрявка

12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)

13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (26 обиколки)

Снимки: Sportal.bg