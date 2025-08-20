Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

След пауза от 33 години световният шампион по мотоциклетизъм на писта се завръща е Унгария, където този уикенд ще се проведе 14-ят кръг за сезон 2025. Тук може да намерите програмата за предстоящите събития на пистата „Балатон Парк“, а всички часове са в българско време.
Петък (22 август):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (23 август):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)
Неделя (24 август):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (26 обиколки)
