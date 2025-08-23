Маркес се оказа твърде силен за конкуренцията в квалификацията в Унгария

Марк Маркес спечели своя осми полпозишън от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Унгария, в която той просто се оказа твърде силен за своите конкуренти.

Маркес завоюва първото място на стартовата решетка с обиколка за 1:36.518, която той постигна във финалния си летящ тур. С нея той изпревари с 0.290 секунди Марко Бедзеки, който не успя за втора поредна седмица да спечели квалификацията, минавайки през първата ѝ фаза.

Първата редица на стартовата решетка ще оформи Фабио Ди Джанантонио, който подобно на Бедзеки също участва в първите 15 минути на битката за полпозишъна, след като остана извън топ 10 в официалната тренировка вчера. Енеа Бастианини, Франко Морбидели и Фабио Куартараро ще оформят втория ред, а едва седми ще стартира Педро Акоста, който беше над всички вчера.

Испанецът обаче направи падане още в началото на втората фаза на квалификацията, което го остави със само един мотор и едно излизане на пистата, което със сигурност се отрази на неговото представяне. До него на третата редица ще се наредят Фермин Алдегер и Лука Марини, а най-бавни в края на втората фаза на квалификацията бяха Жоан Мир, Алекс Маркес и Пол Еспаргаро.

По-малкият от братята Маркес обаче ще бъде преместен с три места назад на старта за състезанието утре заради наказнието, което получи след вчерашната официална тренировка. Това означава, че той ще трябва да стартира от 14-та позиция, което прави шансовете му за добро класиране на „Балатон Парк“ много малки.

В края на първата фаза на квалификацията над всички с време от 1:36.800 беше Бедзеки, който стана първият пилот, който слиза под 1:37 от началото на уикенда на „Балатон Парк“. Със своя резултат италианецът изпревари с 0.247 Ди Джанантонио и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна.

Първи извън нея остана Брад Биндър, който даде равно време с това на Ди Джанантонио, но предимството беше на страна на пилота на VR46 Дукати, чийто втори най-бърз тур беше по-добър от този на Биндър. Така южноафриканецът остана трети в сесията, което означава, че той ще трябва да стартира 13-ти в спринта и 12-ти състезанието в Унгария.

Джак Милър и Франческо Баная се наредиха четвърти и пети в сесията, като за Баная това бележи първият случай от Гран При на Индонезия, в който той не участва във втората фаза на квалификацията. Италианецът ще потегли 15-и в спринта, но 13-ти в състезанието заради наказанията на Алекс Маркес и Милър.

Шестият ред в спринта ще оформят Раул Фернандес, Хорхе Мартин и Йоан Зарко, като от тях Фернандес утре ще се придвижи на петата редица, а Мартин ще потегли 16-и. В дъното на стартовата решетка ще се наредят Мигел Оливейра, Алекс Ринс и Ай Огура.

Уикендът за Гран При на Унгария, 14-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време със спринта, който ще бъде с продължителност от 13 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

