Единият от побойниците в Марсилия най-вероятно ще заиграе в Серия А

Английското крило Джонатан Роу, който се забърка в скандал и се сби със съотборника си в Марсилия Адриен Рабио, най-вероятно ще заиграе в носителя на Купата на Италия Болоня, съобщават медиите във Франция и на Апенините.

Марсилия потвърди участта на Рабио и другия побойник

Както е известно, 22-годишният англичанин и Рабио се сбиха в съблекалнята след загубата от Рен с 0:1 на старта на френската Лига 1. Заради тази им изцепка и двамата футболисти бяха поставени в трансферната листа от Марсилия.

🚨🔴🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #SerieA |



❗️Comme annoncé le 6 août, Jonathan Rowe est la priorité de Bologne.



🔐 Accord trouvé entre le club italien et l'ailier de 22 ans



💰 Bologne a formulé une offre à l'OM. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs.



⚠️ L'OM veut 20M€.



Avec @sebnonda… https://t.co/2C0Fx5CTmG pic.twitter.com/7Dx6yzUPy4 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 19, 2025

От Болоня вече са се разбрали за личните условия на Роу и остава само да постигнат съгласие и с марсилци. От ОМ настояват за сума от общо около 20 млн. евро и не са съгласни за наем, като преговорите между двата клуба продължават и би трябвало да завършат успешно.

22-годишният младежки национал на Англия Роу беше купен от Марсилия през това лято от Норич срещу 14,5 млн. евро, след като прекара миналата кампания под наем на “Велодром”. Футболистът е изиграл 31 двубоя с 3 гола и 4 асистенции за състава на Роберто Де Дзерби.

Следвай ни:

Снимки: Imago