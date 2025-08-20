Популярни
Единият от побойниците в Марсилия най-вероятно ще заиграе в Серия А

Английското крило Джонатан Роу, който се забърка в скандал и се сби със съотборника си в Марсилия Адриен Рабио, най-вероятно ще заиграе в носителя на Купата на Италия Болоня, съобщават медиите във Франция и на Апенините.

Както е известно, 22-годишният англичанин и Рабио се сбиха в съблекалнята след загубата от Рен с 0:1 на старта на френската Лига 1. Заради тази им изцепка и двамата футболисти бяха поставени в трансферната листа от Марсилия.

От Болоня вече са се разбрали за личните условия на Роу и остава само да постигнат съгласие и с марсилци. От ОМ настояват за сума от общо около 20 млн. евро и не са съгласни за наем, като преговорите между двата клуба продължават и би трябвало да завършат успешно.

22-годишният младежки национал на Англия Роу беше купен от Марсилия през това лято от Норич срещу 14,5 млн. евро, след като прекара миналата кампания под наем на “Велодром”. Футболистът е изиграл 31 двубоя с 3 гола и 4 асистенции за състава на Роберто Де Дзерби.

Снимки: Imago

