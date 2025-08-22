Младежкият национал на Англия, който се сби с Рабио, замина за Италия

Низвергнатото крило на Марсилия Джонатан Роу ще премине в Болоня, след като клубът от Лига 1 го обяви за продан заради сбиването му с неговия съотборник Адриен Рабио, съобщават медиите във Франция и Италия. 22-годишният играч тази сутрин отлетя за Апенините, за да премине медицински прегледи и да завърши своя трансфер.
Болоня ще плати 17 млн. евро за младежкия национал на Англия, като освен това са заложени бонуси в размер на 2,5 млн. евро и 10% от парите при следваща негова продажба. Роу пък ще подпише договор за 4+1 години при заплата от 1,2 млн. евро. Той пристигна на “Велодром” миналата година под наем от Норич, а това лято Марсилия плати 14,5 млн. евро, за да направи трансфера му постоянен.
Офанзивният футболист си тръгва от френския клуб с 31 изиграни мача, в които има 3 гола и 4 асистенции, като в повечето случаи влизаше като резерва. През юни той спечели европейската титла до 21 години, като триумфът на Англия дойде именно след негов победен гол за успеха с 3:2 след продължения във финала срещу Германия.
Снимки: Gettyimages