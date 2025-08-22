Младежкият национал на Англия, който се сби с Рабио, замина за Италия

Низвергнатото крило на Марсилия Джонатан Роу ще премине в Болоня, след като клубът от Лига 1 го обяви за продан заради сбиването му с неговия съотборник Адриен Рабио, съобщават медиите във Франция и Италия. 22-годишният играч тази сутрин отлетя за Апенините, за да премине медицински прегледи и да завърши своя трансфер.

Болоня ще плати 17 млн. евро за младежкия национал на Англия, като освен това са заложени бонуси в размер на 2,5 млн. евро и 10% от парите при следваща негова продажба. Роу пък ще подпише договор за 4+1 години при заплата от 1,2 млн. евро. Той пристигна на “Велодром” миналата година под наем от Норич, а това лято Марсилия плати 14,5 млн. евро, за да направи трансфера му постоянен.

🚨🔴🔵 Jonathan Rowe, set to undergo his medical as new Bologna player in the next 24 hours.



€17m fixed fee plus €2.5m add-ons and 10% sell-on clause to Olympique Marseille. pic.twitter.com/IUnRUYceIh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Офанзивният футболист си тръгва от френския клуб с 31 изиграни мача, в които има 3 гола и 4 асистенции, като в повечето случаи влизаше като резерва. През юни той спечели европейската титла до 21 години, като триумфът на Англия дойде именно след негов победен гол за успеха с 3:2 след продължения във финала срещу Германия.

Jonathan Rowe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 a l’aéroport de Marseille pour prendre sont avion direction Bologne, pour passer sa visite médicale.#TeamOM #MercatOM | 📹 : @Carmela13family



pic.twitter.com/TUsI0M1TlB — ActuOlympien (@ActuOlympien) August 22, 2025

Снимки: Gettyimages