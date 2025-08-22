Аморим: Не чакаме някой да си тръгне, за да привлечем друг играч

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим опроверга твърденията, че заради финансовите правила клубът трябва първо да продаде някои от ненужните играчи, за да може да привлече още нови. "Червените дяволи" взеха Матеус Куня, Брайън Мбемо, Бенямин Шешко и младия Диего Леон, но така и не успяват да продадат нито един от играчите, които не влизат в сметките на португалеца. Аморим говори за липсата на такава зависимост, както и за новините преди мача с Фулъм.

"Онана е готов да играе, както беше готов и миналата седмица, така че ще видим кой ще започне. Мартинес и Мазрауи са аут, но останалите момчета са здрави и са готови.

Дали ще има още изходящи и входящи трансфери? Трябва да говорите с Джейсън Уилкокс по този въпрос. Имаме си департамент, който отговаря за това. Аз съм фокусиран върху представянето ни в неделя. Говорим всеки ден. Идеята не е "тези играчи ще си тръгнат и след това ще можем да привлечем още един нов". Не знам какво ще се случи, но не чакаме някой да си тръгне, за да привлечем друг нов футболист. Едното нещо не зависи от другото".

Още преди предсезонното турне Аморим ясно заяви, че петима играчи няма да пътуват с отбора, защото се готвят за евентуални тренсфери. Това бяха Маркъс Рашфорд, Джейдън Санчо, Алехандро Гарначо, Антони и Тайрел Маласия. До момента обаче единствено първият осъществи трансфер в Барселона, а останалите все още са играчи на Манчестър Юнайтед.

"Знам, че не е добре да имаме футболисти в тази ситуация, но е ясно, че те искат да играят в различен клуб. Опитваме се да организираме всичко така, че и двете страни да са доволни. Когато прозорецът затвори, трябва да приемем всички и след това започва нов живот - всичко може да се случи".

"Мисля, че винаги е трудно да се играе срещу Фулъм. Те имат ясна идентичност, а Марко Силва е наистина опитен, умен мениджър. Ще бъде труден мач, но всеки мач от програмата е труден.

По-добри сме, но това е така и защото имаме различни характеристики и можем да ги променяме по време на играта. Имаме повече опции и виждате, че играем в различен стил с Куня например, а накрая и с Шешко, защото той е различен играч и можем да го използваме. Подобряваме се и в това отношение. Създаваме повече положения, така че сме готови за всякакъв вид мач. Най-голямото подобрение, което имахме срещу Арсенал, беше, че не губихме топката толкова често при изграждането на атаката", добави Аморим по отношение на аспектите, в които вижда подобрение, както и за предстоящия съперник.