Антони извива ръцете на Манчестър Юнайтед с подкрепата на Бетис

Бразилецът Антони е готов да изчака до крайния срок за потенциално завръщане в Бетис, а испанският клуб запазва фланелката с номер 7 именно за крилото, твърди местното издание "Естадио Депортиво". 25-годишният футболист е заявил ясно пред ръководството на Манчестър Юнайтед, че иска да се върне в Бетис и е готов да чака до последния ден от трансферния прозорец, за да се случи това. Той впечатли с 14 гола по време на престоя си под наем през миналия сезон.

От Манчестър Юнайтед поставили ултиматум на Антони

"Червените дяволи" искат около 40 милиона евро, за да се разделят окончателно с Антони, но "зелено-белите" не могат да покрият тази сума. Вместо това, те настояват или за нов договор под наем с по-голяма финансова отговорност, или за модел на съсобственост, при който всеки клуб да държи 50% от правата на бразилеца. Крилото вече отхвърли предложения от португалския Бенфика и клубове от Саудитска Арабия, което подчерта решимостта му да играе отново с екипа на Бетис. В доста медии вече се появиха информации, че от ръководството на "зелено-белите" редовно говорят с бразилеца и е много вероятно испанците да имат пръст в изграждането на тази стратегия, която да принуди "червените дяволи" да пуснат крилото в андалусийския тим.

Ал-Насър пита за Антони, от Ман Юнайтед поставиха солидна цена на играча

Междувременно Манчестър Юнайтед го замрази извън състава заедно с Алехандро Гарначо и Джейдън Санчо, потвърждавайки ситуацията като доста сложна. Крайният срок за трансфери в Испания е 1 септември. Аржентинското крило използва подобна тактика, за да накара 20-кратните шампиони на Англия да го пуснат в Челси, като разговорите между двата клуба вече текат. Ако не се постигне до сделка, Антони все още може да се премести в първенството на Саудитска Арабия преди последния ден на трансферния прозорец следващия месец.