Антони извива ръцете на Манчестър Юнайтед с подкрепата на Бетис

  • 20 авг 2025 | 16:18
  • 1423
  • 0
Антони извива ръцете на Манчестър Юнайтед с подкрепата на Бетис

Бразилецът Антони е готов да изчака до крайния срок за потенциално завръщане в Бетис, а испанският клуб запазва фланелката с номер 7 именно за крилото, твърди местното издание "Естадио Депортиво". 25-годишният футболист е заявил ясно пред ръководството на Манчестър Юнайтед, че иска да се върне в Бетис и е готов да чака до последния ден от трансферния прозорец, за да се случи това. Той впечатли с 14 гола по време на престоя си под наем през миналия сезон.

От Манчестър Юнайтед поставили ултиматум на Антони
От Манчестър Юнайтед поставили ултиматум на Антони

"Червените дяволи" искат около 40 милиона евро, за да се разделят окончателно с Антони, но "зелено-белите" не могат да покрият тази сума. Вместо това, те настояват или за нов договор под наем с по-голяма финансова отговорност, или за модел на съсобственост, при който всеки клуб да държи 50% от правата на бразилеца. Крилото вече отхвърли предложения от португалския Бенфика и клубове от Саудитска Арабия, което подчерта решимостта му да играе отново с екипа на Бетис. В доста медии вече се появиха информации, че от ръководството на "зелено-белите" редовно говорят с бразилеца и е много вероятно испанците да имат пръст в изграждането на тази стратегия, която да принуди "червените дяволи" да пуснат крилото в андалусийския тим.

Ал-Насър пита за Антони, от Ман Юнайтед поставиха солидна цена на играча
Ал-Насър пита за Антони, от Ман Юнайтед поставиха солидна цена на играча

Междувременно Манчестър Юнайтед го замрази извън състава заедно с Алехандро Гарначо и Джейдън Санчо, потвърждавайки ситуацията като доста сложна. Крайният срок за трансфери в Испания е 1 септември. Аржентинското крило използва подобна тактика, за да накара 20-кратните шампиони на Англия да го пуснат в Челси, като разговорите между двата клуба вече текат. Ако не се постигне до сделка, Антони все още може да се премести в първенството на Саудитска Арабия преди последния ден на трансферния прозорец следващия месец.

