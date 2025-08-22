Популярни
Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

  • 22 авг 2025 | 13:32
  • 1514
  • 0
Манчестър Юнайтед продължава преговорите по привличането на 23-годишния белгийски вратар Сен Ламенс. За интерес към него се говори от няколко месеца, но в последно време нямаше информация за конкретно развитие по този трансфер, като "червените дяволи" бяха свързвани с високопрофилни вратари като Емилиано Мартинес и Джанлуиджи Донарума, които обаче в момента не могат да си позволят заради финансовите правила. Сега Фабрицио Романо информира, че Манчестър Юнайтед е в активни преговори с белгиеца и личните му условия са почти договорени. Други клубове от Франция и Италия също имат интерес към стража на Роял Антверп.

Саша Таволиери пък твърди, че Ламенс е опция и за Манчестър Сити, тъй като преговорите между "гражданите" и ПСЖ за Донарума са зациклили.

Мениджърът на Юнайтед Рубен Аморим продължава да има голям проблем с вратарския пост. Португалецът реши да остави Андре Онана на пейката за първия мач от сезона срещу Арсенал и заложи на Алтай Байъндър, чиято поредна фрапантна грешка след центриране от корнер доведе и до единствения гол в мача.

