  3. Бивш мениджър от Премиър лийг: Аморим получи повече от достатъчно време, Гуардиола щеше да е уволнен в Реал Мадрид

  • 20 авг 2025 | 10:48
  • 1516
  • 1

Бившият мениджър на Бърнли и Евертън Щон Дайч разкритикува остро настоящия наставник на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим, заявявайки категорично, че той би спечелил повече мачове начело на “червените дяволи”. Дайч е известен със своя практичен и старомоден стил и с това, че практикува 4-4-2 като основна формация на своите тимове.

“Може да бъда сериозно критикуван за това, което ще кажа, но се обзалагам, че бих могъл да спечеля повече мачове с този отбор, залагайки на 4-4-2. Хората продължават да говорят за философията на Аморим, но тя не работи. Може да изиграеш пет или десет мача, но когато стигнеш 20 е очевидно, че нещата не се получават. Може би греша, защото не се получаваше с играчите, които имаха до момента, а това лято взеха нови нападатели, които вероятно ще се справят по-добре. От една страна, харесва ми фактът, че се придържат към своя план, а именно това отличава Манчестър Юнайтед. Но сега има огромен натиск нещата да се получат правилно. На Аморим му бе дадено повече от достатъчно време. От друга страна, хората забравят първия сезон на Пеп той направи много промени в състава си, във формацията и завърши на 13 точки от върха, но никой не реагира. Ако беше в Реал Мадрид, сигурно щеше да бъде уволнен. Но после нещата се получиха и той стана шампион на следващия сезон,” коментира Дайч.

Снимки: Gettyimages

