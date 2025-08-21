Магуайър: Ще бъде глупаво да притискам клуба

Хари Магуайър няма намерение да напуска Манчестър Юнайтед през това лято, но очаква преговори с английския футболен клуб за нов договор преди края на годината. Самият той заяви, че поне два клуба са се свързали с "червените дяволи" за евентуален трансфер, но и в двата случая са получили отказ.

"През миналата година клубът имаше опция да ме задържи за още една и се възползва, така че нищо не зависеше от мен. Даже не преговаряхме. Те активираха клаузата и договорът бе продължен", каза той.

"През този сезон е различно и контрактът изтича след края му. Сигурен съм, че през следващите няколко месеца ще се срещна с ръководството и ще говорим за бъдещето. Има я опцията да продължим договора ни или може би да потърсим различна опция през януарския трансферен прозорец. Сега не е правилният момент да говорим. Манчестър Юнайтед е велик клуб и ще бъде глупаво сам да искам да напусна в момента", продължи националът.

Пелегрини: Манчестър Юнайтед трябва да вземе решение за Антони

"През това лято имаше два клуба, които си мисля, че са говорили с Юнайтед за мен. Получили са много бърз отговор. В момента отборът се движи в правилната посока. Намираме се в много различна позиция от тази, в която бяхме при пристигането ми преди шест години. Говоря най-вече за мениджмънта и ръководството", каза още Магуайър.

Манчестър Юнайтед започна новия сезон с поражение с 0:1 срещу Арсенал, но новите попълнения Матеус Куня и Браян Мбемо се отличиха с добра игра. Бенямин Шешко пък тепърва ще трябва да се доказва с екипа на "червените дяволи".

"През миналата година не бяхме достатъчно голяма заплаха за останалите и това трябва да се промени. На този клуб са му нужни футболисти, които създават положения и бележат голове. Исторически винаги е било така. Браян, Матеус и Шешко са точно такъв тип футболисти. Те ще вкарват и ще създават", каза още Магуайър.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages