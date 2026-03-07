Популярни
Ботев (Нови пазар) повали СФК Светкавица 2014

  • 7 март 2026 | 20:43
Ботев (Нови пазар) повали СФК Светкавица 2014

В Каспичан, Ботев (Нови пазар) се наложи с 1:0 над гостуващия му СФК Светкавица 2014 (Търговище). Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига. Николай Енчев осигури успеха с гол в 20-ата минута. Вкара го с глава след центриране на Никола Арнаудов. Ботев доминираше пред първото полувреме. Баръш Николаев пропусна веднъж, а два пъти същото стори Николай Банов. Борбата преобладаваше след почивката. Футболист от търговищкия тим пропусна да изравни. Финалният щурм пред вратата на Ботев не доведе до нищо.

