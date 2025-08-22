Тунчев: Ние все още имаме шанс

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев говори след минималното поражение на тима с 0:1 от Ракув в първия двубой от плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите.

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

"Очаквах да бъдат по-агресивни и да направят по-голям натиск. От една неточност се стигна и до гола в нашата врата.

Днес двете ни крила не бяха толкова активни. Ние трябваше да имаме повече търпение. Имахме 1-2 удара от далечно разстояние, както и няколко ситуации, които трябваше да изиграем по друг начин.



Ракув е дисциплиниран отбор. Ние все още имаме шанс. Ракув е фаворит. Имат опит, но ние имаме своите шансове и се надявам да ги използваме", заяви Тунчев.