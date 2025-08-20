Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Велковски: Чувстваме се по-свежи

Велковски: Чувстваме се по-свежи

  • 20 авг 2025 | 23:04
  • 353
  • 0

Защитникът на Арда Димитър Велковски сподели очакванията си за утрешния мач с Ракув от плейофния кръг на Лигата на конференциите. Той заяви, че отборът се чувства по-свеж преди този сблъсък след като отложи мача си с ЦСКА, но по време да двубоя в Честнохова ще си проличи колко точно са отпочинали играчите.

"Спестихме енергия. Няма как, защото се насъбраха доста мачове напослудък. Играем през три дни. Чувстваме се една идея по-свежи. Колкото до утрешния мач, ще видим утре дали сме отпочинали", заяви Велковски.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от БГ Футбол

Спартак (Пловдив) елиминира Атлетик (Куклен) за купата на България

Спартак (Пловдив) елиминира Атлетик (Куклен) за купата на България

  • 20 авг 2025 | 19:50
  • 790
  • 2
Треньорът на АЗ Алкмаар: Ние сме готови за следващата стъпка

Треньорът на АЗ Алкмаар: Ние сме готови за следващата стъпка

  • 20 авг 2025 | 19:29
  • 3324
  • 0
Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 11605
  • 19
Проблем с терена на “Васил Левски” преди официалната тренировка на АЗ Алкмаар

Проблем с терена на “Васил Левски” преди официалната тренировка на АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 18:57
  • 14296
  • 19
Въпросителна в Партизан

Въпросителна в Партизан

  • 20 авг 2025 | 17:40
  • 1047
  • 0
Ювентус (Малчика) привлече атакуващ играч, търси млади футболисти

Ювентус (Малчика) привлече атакуващ играч, търси млади футболисти

  • 20 авг 2025 | 17:31
  • 1170
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 19408
  • 41
Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 11605
  • 19
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 34444
  • 43
Играят се днешните плейофи в ШЛ, отмениха късен гол на Копенхаген

Играят се днешните плейофи в ШЛ, отмениха късен гол на Копенхаген

  • 20 авг 2025 | 22:00
  • 19833
  • 8
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 28905
  • 90
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 4427
  • 0