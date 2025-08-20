Велковски: Чувстваме се по-свежи

Защитникът на Арда Димитър Велковски сподели очакванията си за утрешния мач с Ракув от плейофния кръг на Лигата на конференциите. Той заяви, че отборът се чувства по-свеж преди този сблъсък след като отложи мача си с ЦСКА, но по време да двубоя в Честнохова ще си проличи колко точно са отпочинали играчите.

"Спестихме енергия. Няма как, защото се насъбраха доста мачове напослудък. Играем през три дни. Чувстваме се една идея по-свежи. Колкото до утрешния мач, ще видим утре дали сме отпочинали", заяви Велковски.

Снимки: Sportal.bg