Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Арда гостува на Ракув в първия двубой от плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Срещата на стадион "РКС Ракув" е тази вечер от 22:00 часа и ще бъде ръководена от словака Михал Оченаш.

Отборът на Александър Тунчев стигна до тази фаза от турнира, след като отстрани последователно ХИК и Кауно Жалгирис, докато домакините се справиха с Жилина и Макаби (Хайфа). Кърджалийци ще търсят добър резултат, с който да направят крачка към постигането на своята мечта в Европа.

"Небесносините" отложиха мача си с ЦСКА от 5-ия кръг на efbet Лига, който трябваше да се играе в понеделник, за да съхранят сили за днешния сблъсък. Поляците пък понатрупаха още самочувствие през уикенда, след като се наложиха над Термалица (3:2) и прекъснаха серията си от две поредни загуби в Екстракласата.

Тунчев: Правим нещо невероятно и имаме прекрасен шанс да влезем в групите на ЛК

Добрата новина в лагера на Арда е, че бразилецът Патрик Луан беше картотекиран и ще бъде на разположение на старши треньора за двубоите с Ракув. Аут остава трайно контузеният Пламен Крачунов.

Арда картотекира бразилец за мачовете с Ракув

РАКУВ - АРДА

НАЧАЛО: 22:00 часа

СЪДИЯ: Михал Оченаш

СТАДИОН: "РКС Ракув", Ченстохова