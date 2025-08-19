Каква е актуалната ситуация с големите трансферни цели на Ливърпул?

Въпреки че Ливърпул е най-активният клуб по време на летния трансферен прозорец, от "Анфийлд" продължават да работя по двете големи сделки, които искат да финализират до началото на септември. Това са голмайсторът на Нюкасъл Александър Исак и централният защитник на Кристъл Палас Марк Геи.

Ето какви са актуалните ситуации с двамата, по думите на големите трансферни експерти. Според Саша Таволиери преговорите между Ливърпул и Кристъл Палас продължават и днес, като от "Анфийлд" са все по-уверени, че ще финализират този трансфер, въпреки че вчера се появи информация, че разминаването между двата клуба е 10 милиона паунда. Ливърпул е предложил 35 милиона, докато лондончани искат 45 милиона. Освен това от "Селхърст Парк искат първо да се сдобият с негов заместник. "Индипендънт" твърди, че това най-вероятно ще бъде 20-годишният играч на Рен Жереми Жаке. Дейвид Орнстийн добавя, че Геи би напуснал само за Ливърпул и няма шанс да премине в друг клуб през това лято. Английският национал вече се е разбрал с шампионите за договор за пет години.

🔴🦅Liverpool confident of completing Marc Guéhi deal. Talks underway to reach an agreement with Crystal Palace. Guéhi pushing and informed his management that he wants to join the Reds, but #CPFC wants to find a replacement before proceeding.



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 19, 2025

При Александър Исак ситуацията продължава да бъде сложна, но според Фабрицио Романо Ливърпул изобщо не проучва пазара за друг нападател, каквито спекулациите се появиха, и иска единствено шведа. Нюкасъл продължава да търси заместник на Исак, като всеки ден се появяват нови имена, но най-упорит е слухът за Йоан Уиса.

Английските медии информираха, че тази вечер Исак ще пропусне наградите на Асоциацията на професионалните футболист, като той е един от шестимата номинирани за най-добър играч. Причината е, че шведът иска да избегне всякакви публични изяви, докато бъдещето му е неясно.

🎖️ | @FabrizioRomano: Liverpool only want Alexander Isak. They have not approached any other striker.