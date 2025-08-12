Популярни
Байер (Леверкузен) привлече нападател от АЗ Алкмаар

  • 12 авг 2025 | 13:48
  • 560
  • 0
Байер (Леверкузен) привлече нападател от АЗ Алкмаар

Байер (Леверкузен) подписа договор с крилото Ернест Поку от нидерландския АЗ Алкмаар до месец юни 2030 година, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Според медиите “асперините” ще платят около 10 милиона евро плюс допълнителни бонуси за 21-годишния играч.

"Ернест Поку е отличен играч, чиято скорост и дриблиране ще имат специален принос към нападението на тима", каза спортният директор Зимон Ролфес. Очаква се новото попълнение да замени крилото Джереми Фримпонг, който подобно на плеймейкъра Флориан Виртц, се присъедини към Ливърпул това лято. Германският отбор също е без халфа Гранит Джака, защитника Йонатан Та и вратаря Лукас Храдецки. Досега Леверкузен е подписал с халфовете Ибрахим Маза и Малик Тилман, със защитника Джаръл Куанса и с вратарите Марк Флекен и Янис Бласвих.

От друга страна, отборът на АЗ Алкмар е потенциален съперник на българския Левски в плейофите на Лигата на конференциите.

