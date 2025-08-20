Леверкузен скоро финализира няколко трансфера, свързани с отбори от Премиър лийг и Ла Лига

Байер (Леверкузен) продължава да е доста активен на трансферния пазар и в близките дни се очаква да финализира няколко трансфера. Два от тях ще са входящи, а един ще бъде изходящ, като те са свързани с отбори от английския и испанския елит.

Днес медицински прегледи трябва да минат сигурните нови попълнения на “аспирините” Лоик Баде и Клаудио Ечевери. 25-годишният френски централен защитник пристига от Севиля за сума от около 29 млн. евро плюс още 4 млн. допълнителни възможни бонуси. Баде през миналия сезон изигра общо 33 мача за андалусийци, в които вкара гол и даде една асистенция, като играе за испанците от 2023 г. Наскоро той дебютира и за националния отбор на Франция - в срещата с Германия от Лигата на нациите, спечелена от “петлите” с 1:0.

🔴⚫️ Loïc Badé and Claudio Echeverri will both undergo medical at Bayer Leverkusen today.



€29m package for Badé, loan deal for Echeverri… and Adli will join Bournemouth. 🔄 pic.twitter.com/8inedJqEs4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Що се отнася до Ечевери, младият аржентинец от Манчестър Сити ще дойде в Леверкузен под наем до края на сезона без опция за закупуване. Най-вероятно “аспирините” ще платят и малка сума за играча. Леверкузен успя да се пребори за 19-годишния офанзивен халф в конкуренцията на Борусия (Дортмунд), Рома и Жирона.

Манчестър Сити купи Ечевери още в началото на 2024 г. от Ривър Плейт за 18,5 млн. евро, но го оставиха като преотстъпен в родния му клуб за още една година. Така през януари 19-годишният талант се присъедини към състава на Сити, но записа едва 3 мача с 1 гол.

Claudio Echeverri has just landed in Düsseldorf with his agent Enzo Montepaone. He will join Bayer Leverkusen on a straight loan - medical scheduled for tomorrow.



[🎥@Sky_Marlon89] pic.twitter.com/D0LSQxxZY8 — WerkselfXtra (@bayer04Xtra) August 19, 2025

Очаква се междувременно Леверкузен да се раздели с мароканския национал Амин Адли. 25-годишното крило ще премине в Борнемут за сума от общо 29 млн. евро. “Черешките” току-що привлякоха и младока Бен Доук от Ливърпул.

Снимки: Imago