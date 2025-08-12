Популярни
Фенербахче помете Фейенорд в шоу със седем гола

  • 12 авг 2025 | 22:08
  • 694
  • 0
Фенербахче се класира за плейофния кръг в Шампионската лига, след като спечели категорично реванша срещу Фейенорд от третия предварителен кръг с 5:2. Турците губеха с 1:2 след първия двубой в Нидерландия, но днес показаха класа и тотално надиграха съперника си, за да обърнат нещата в своя полза и да оформят общ резултат от 6:4. Арчи Браун (44'), Джон Дюран (45+2'), Фред (55'), Юсеф Ен Несири (83') и Талиска (90+5') реализираха головете за домакините, а Цуйоши Уатанабе (40' и 89') бе автор на двата гола за гостите.

Фейенорд откри резултата в 40-ата минута от доста куриозен фаул, след като вратарят Ирфан Егрибаят напусна наказателното си поле и хвана топката с ръце в ситуация, в която играта не бе спряна. Ин-Бом Хуан центрира и Цуйоши Уатанабе с глава порази вратата на домакините за 0:1.

Фенербахче обаче реагира бързо и не само изравни, а направи пълен обрат в заключителните минути на полувремето. Първо в 44-тата минута Шимански центрира от корнер и Арчи Браун вкара с глава отблизо.

В добавеното време на първата част Джон Дюран изведе "фенерите" напред, след като изпревари защитник в наказателното поле, отне и стреля във вратата за 2:1.

Третото попадение за домакините отбеляза Фред в 55-ата минута. Бразилецът се разписа със страхотен удар извън наказателното поле.

Юсеф Ен Несири направи резултата 4:1 в 83-тата минута, засичайки центриране на Арчи Браун.

Фейенорд върна за кратко надеждите си в 89-ата минута, когато Уатанабе се разписа за втори път с удар от воле, правейки резултата 4:2.

В добавеното време обаче Талиска реши всичко в мача, оформяйки крайното 5:2, след като се възползва от грешка на защитник, пресече паса му, измъкна се и хладнокръвно реализира.

Така Фенербахче продължава към плейофа за основната фаза на турнира, където ще срещне от сблъсъка между Бенфика и Ница.

Снимки: Imago

