  • 12 авг 2025 | 07:00
Тен Хаг взима Линдельоф в Леверкузен

Виктор Линдельоф може да премине в Байер (Леверкузен). Според журналиста Флориан Плетенберг, "аспирините" обсъждат евентуалното привличане на шведския защитник, тъй като ценят опита и лидерските му качества.

Допълнителен фактор е, че треньорът на Байер Ерик тен Хаг познава добре Линдельоф от времето, когато двамата бяха заедно в Манчестър Юнайтед.

Манчестър Юнайтед изпрати един от напускащите
Манчестър Юнайтед изпрати един от напускащите

Линдельоф е свободен агент, след като напусна „червените дяволи" в края на миналия сезон, в който записа 16 мача в Премиър лийг.

Шведският национал прекара 8 години на "Олд Трафорд", а преди това носеше екипа на Бенфика.

Снимки: Gettyimages

