Леверкузен изпревари Дортмунд за аржентински талант на Манчестър Сити

Атакуващият халф на Манчестър Сити Клаудио Ечевери ще премине под наем в Байер (Леверкузен) за новия сезон без опция за закупуване, съобщава Флориан Плетенберг. Борусия (Дортмунд) също проявяваше интерес към младия аржентинец, но “аспирините” изпревариха своя конкурент за привличането на играча.

“Гражданите” купиха Ечевери още в началото на 2024-та от Ривър Плейт за 18,5 млн. евро, но го оставиха като преотстъпен в родния му клуб за още една година. Така през януари 19-годишният талант се присъедини към състава на Сити, но записа едва 3 мача с 1 гол. За аржентинския гранд пък той има 48 двубоя с 4 попадения и 8 асистенции.

