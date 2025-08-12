В Леверкузен са притеснени, че имат много дупки за запълване след напускането на множество основни играчи

Популярни
  • 12 авг 2025 | 14:14
  • 221
  • 0
Отборът на Байер (Леверкузен) открива новия сезон в петък с гостуване на четвъртодивизионния Зоненхоф (Гросашпах) в мач от първия кръг на турнира за Купата на Германия, но в лагера на "аспирините" има притеснение заради твърдно много дупки за запълване, оставени след напускането на редица основни играчи.

През лятото отборът се раздели с плеймейкъра Флориан Виртц и десния бек Джереми Фримпонг, които отидоха в Ливърпул, полузащитника Гранит Джака, който облече екипа на Съндърланд, централния бранител Йонатан Та, който стана играч на Байерн (Мюнхен), както и вратаря Лукас Храдецки, който премина в Монако. Освен това смяна имаше и на треньорския пост, на който Ерик тен Хаг замени Чаби Алонсо. На мястото на напусналите тимът от Леверкузен вече привлече шестима нови. Това са вратарите Марк Флекен и Янис Бласвих, защитникът Джаръл Куанса, атакуващите халфове Малик Тилман и Ибрахим Маза, както и нападателят Ернест Поку.

"Вярвам, че ще се справим добре и ще забравим за тези, които напуснаха, макар и те да бяха важни играчи. Рано е да кажем, че целта ни е да се преборим с Байерн, но сме уверени, че класиране в Шампионска лига е постижимо", каза полузащитникът Роберт Андрих, който се очертава като един от лидерите в новия състав на Байер.

"Все още имаме много празнини за запълване. Трябва да заздравим определени позиции, за да можем да постигнем целите си и да бъдем в топ 4 в края на сезона. Аз обичам да печеля трофеи. Правил съм това през цялата ми кариера и смятам да продължа по този начин. Това е моето предизвикателство в Леверкузен", заяви старши треньорът Тен Хаг.

Снимки: Gettyimages

