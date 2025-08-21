Ман Сити удължава договора на Рико Люис

Популярни
Рико Луис ще удължи договора си с Манчестър Сити, съобщава The Athletic в сряда. Английският клуб е близо до постигане на споразумение с 20-годишния защитник за подписване на нов контракт до лятото на 2030 година.

През миналия сезон англичанинът изигра 28 мача във Висшата лига, отбелязвайки 1 гол и 2 асистенции.

Настоящият договор на Рико Луис Със Сити е до 2028 година. Бранителят e клуба от Манчестър, като започва работа в клубната академия през 2013 година.

Люис има пет мача за английския национален отбор след дебюта си през 2023 година.

Снимки: Gettyimages

