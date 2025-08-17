Гуардиола се оплака от състава въпраеки успеха

Джосеп Гуардиола остана пълна загадка по време на изказването си след откриващия мач на Манчестър Сити от първия кръг на Премиър лийг.

“Гражданите” спечелиха с 4:0 срещу Уулвърхамптън, но Гуардиола, коментира, че не е чак толкова доволен от състава.

“Имаме твърде много играчи. Днес Родри, Фоден, Ковачич и Савио не бяха в състава, а Аке и Гюндоган бяха оставени на пейката. Харесва ми да има дълбочина за всички състезания, но не искам никой да бъде изключен от състава - трудно е да се създаде здравословна конкуренция и борбен дух в такива условия. Клубът знае за това от миналия сезон, но ситуацията остава същата. В следващите седмици ще разговаряме с играчите и техните агенти, за да намерим изход. Трябва да намалим състава, в противен случай ще бъде трудно да поддържаме отборния дух”, каза Гуардиола.

През миналия сезон Манчестър Сити финишира на трето място в Премиър лийг, а това бе най-ниското класиране на “небесно-сините” от 2016 г. насам.

Освен това Гуардиола и компания не спечелиха нито един трофей и сега мениджърът на бронзовите медалисти по всяка вероятност ще опита да оптимизира състава си, за да се върне към големите успехи.