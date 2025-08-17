Популярни
Гуардиола се оплака от състава въпраеки успеха

  • 17 авг 2025 | 06:14
  • 1643
  • 0

Джосеп Гуардиола остана пълна загадка по време на изказването си след откриващия мач на Манчестър Сити от първия кръг на Премиър лийг.

“Гражданите” спечелиха с 4:0 срещу Уулвърхамптън, но Гуардиола, коментира, че не е чак толкова доволен от състава.

“Имаме твърде много играчи. Днес Родри, Фоден, Ковачич и Савио не бяха в състава, а Аке и Гюндоган бяха оставени на пейката. Харесва ми да има дълбочина за всички състезания, но не искам никой да бъде изключен от състава - трудно е да се създаде здравословна конкуренция и борбен дух в такива условия. Клубът знае за това от миналия сезон, но ситуацията остава същата. В следващите седмици ще разговаряме с играчите и техните агенти, за да намерим изход. Трябва да намалим състава, в противен случай ще бъде трудно да поддържаме отборния дух”, каза Гуардиола.

През миналия сезон Манчестър Сити финишира на трето място в Премиър лийг, а това бе най-ниското класиране на “небесно-сините” от 2016 г. насам.

Освен това Гуардиола и компания не спечелиха нито един трофей и сега мениджърът на бронзовите медалисти по всяка вероятност ще опита да оптимизира състава си, за да се върне към големите успехи.

