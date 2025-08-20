Популярни
  Манчестър Сити
  Гуардиола обясни избора си за капитан на Манчестър Сити

Гуардиола обясни избора си за капитан на Манчестър Сити

  20 авг 2025 | 13:41
От този сезон Манчестър Сити е с нов капитан в лицето на Бернардо Силва, като решението за това беше взето еднолично от мениджъра Джосеп Гуардиола, макар в редица други клубове да става чрез гласуване между самите футболисти. Сега испанският наставник обоснова избора си.

“Избрах го по една причина - започна Пеп, цитиран от “Скай Спортс”. - През миналия сезон, когато имахме сериозни затруднения, Бернардо винаги беше там. Винаги беше там, тренираше всеки ден… изтощен. В един момент имахме едва 13–14 играчи плюс момчета от академията и на всеки три дни губехме мач – а той винаги беше там. Това е футболистът през моя период тук, който е изиграл най-много минути, винаги е бил на разположение. Заради щедростта му, дори когато не играе – винаги с голяма усмивка, винаги опитващ се да помогне. Играл е като ляв бек, десен бек, крило, дефанзивен халф. Няма значение на каква позиция – винаги мисли какво е най-доброто за отбора. С всички негови качества казах, че ще бъде добър капитан. И наистина е бил много, много добър капитан.“

Португалецът наследи лентата от Кевин де Бройне, който през лятото напусна в посока Наполи.

Промени има и в щаба на самия Гуардиола, като той вече е с няколко нови асистенти в лицето на Коло Туре, Джеймс Френч и Пеп Линдерс. Последният е познат като дългогодишен помощник на Юрген Клоп в Ливърпул.

“За Пеп (Линдерс - б.р.) си казах: Ако е бил толкова, толкова години с Юрген Клоп, значи този човек трябва да е добър! Още от първия ден между нас имаше невероятна връзка. Мисля, че е много лесно да се работи с мен, защото давам огромна свобода да правят това, в което вярват, и ни трябваше само едно телефонно обаждане, за да кажа: “Хайде да го направим! Да тръгнем заедно!”, обясни бившият треньор на Барселона.

“Пеп Линдерс, Джеймс Френч, Коло Туре…. те имат знания, които аз нямам, които не съм имал! И ми ги предават, а може би това помага и за други неща, и всички заедно можем да направим отбора по-добър…“, добави Гуардиола.

