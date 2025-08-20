Защитник на Манчестър Сити обвини Романо в спекулация

Популярни
  • 20 авг 2025 | 20:00
  • 2179
  • 0

Бранителят на Манчестър Сити Мануел Аканжи остана изненадан от информация на популярния журналист Фабрицио Романо относно негов трансфер в Галатасарай.

По-рано днес трансферният експерт публикува в Инстаграм, че двата клуба са близо до сделка за швейцарския национал за 15 млн. паунда, както и че турският шампион ще отправи своята оферта към играча в близките часове. Малко след това обаче самият Аканжи остави коментар под поста на Романо, изразявайки своето изумление от тази информация. „Не знам нищо за това“, написа 30-годишният футболист. Впоследствие журналистът изтри публикацията си в Инстаграм, но не и в Х, където все още може да бъде видяна същата новина.

Снимки: Gettyimages

