Защитник на Манчестър Сити обвини Романо в спекулация

Бранителят на Манчестър Сити Мануел Аканжи остана изненадан от информация на популярния журналист Фабрицио Романо относно негов трансфер в Галатасарай.

Накараха Осимен да помага за трансфера на Аканжи в Галатасарай

По-рано днес трансферният експерт публикува в Инстаграм, че двата клуба са близо до сделка за швейцарския национал за 15 млн. паунда, както и че турският шампион ще отправи своята оферта към играча в близките часове. Малко след това обаче самият Аканжи остави коментар под поста на Романо, изразявайки своето изумление от тази информация. „Не знам нищо за това“, написа 30-годишният футболист. Впоследствие журналистът изтри публикацията си в Инстаграм, но не и в Х, където все още може да бъде видяна същата новина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages