Интер зачеркна Тареми

  21 авг 2025 | 05:44
  • 385
  • 0
Взаимоотношенията между Интер и Мехди Тареми приключиха. Поне такова е желанието на европейския вицешампион, само година след като привлече иранеца със свободен трансфер след изтичането на договора му с Порто. След бурно лято, по време на което дори беше блокиран в Иран заради военен конфликт, нападателят се завърна в Милано едва тази сряда. Той пропусна цялата предсезонна подготовка и дори няма да тренира с първия отбор на „нерадзурите“, съобщава вестник „Гадзета дело Спорт".

33-годишният нападател не попада в плановете на новия треньор на миланския гранд Кристиан Киву. От Интер са готови да се разделят с играча без трансферна сума, като ще бъдат доволни просто да се освободят от заплатата му, която възлиза на около три милиона евро нето на година.

В Англия Фулъм и Лийдс следят ситуацията отблизо, а в Турция Бешикташ също проявява интерес към Тареми, но засега нито една от тези опции не е напреднала. Сигурното е, че докато си намери нов отбор, в който да продължи кариерата си, бившият играч на ФК Порто ще тренира индивидуално.

През изминалия сезон Тареми изигра 43 мача, в които отбеляза три гола.

Снимки: Gettyimages

