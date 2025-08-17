Интер загря за Серия „А“ срещу шампиона на Гърция

Популярни
  17 авг 2025
Отборът на Интер победи тима на Олимпиакос с 2:0 в последната проверка на двата състава преди официалния им старт за новия сезон.

Попаденията на стадион „Сан Никола“ в италианския град Бари отбелязаха Федерико Димарко (16’) и Маркюс Тюрам (53’).

Гръцките шампиони ще стартират защитата на титлата си идната седмица с гостуване на Астерас Триполис на 23-и август (събота) от 20:00 часа българско време.

Два дни по-късно – на 25-и август (понеделник) от 21:45 часа – Интер ще стартира кампанията си в Серия „А“, където вицешампионите ще посрещнат тима на Торино.

