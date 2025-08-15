Популярни
Интер работи по трансфера на халфа на Рома Ману Коне

  • 15 авг 2025 | 19:01
  • 599
  • 0
Италианският вицешампион и финалист в Шампионската лига Интер се е насочил към трансфер на халфа на Рома Ману Коне, пише вестник "Гадзета дело Спорт". 24-годишният французин има впечатляваща физика, каквото липсва в халфовата линия на "нерадзурите", а според източника на информация Коне може да бъде пуснат от новия треньор на Рома Джан Пиеро Гасперини.

От Рома са обявили цена от 40 милиона евро за Коне, но Интер се надява да свали тази сума, като първата оферта ще бъде за много по-малка сума, за да има поле, в което и двата клуба да стигнат до съгласие.

За да бъде осъществен трансфера на французина, от Интер ще се опитат да се освободят от поляка Пьотър Жиелински, който взима годишна заплата от 4,5 милиона евро и към когото има интерес от Саудитска Арабия, а може би и от Давиде Фратези, за който има запитвания от клубове от Висшата лига.

